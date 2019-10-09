Есть важный аспект относительно Донбасса, о котором никто не говорит, – мнение

Даже если случится чудо и за «марсианские доллары» на Донбассе построят дома, многие из них останутся пустыми, потому что люди, которые выехали, не захотят возвращаться. Об этом заявил президент Ассоциации психиатров Украины, врач-психиатр, бывший политзаключенный, диссидент Семен Глузман в эфире телеканала «ZIK».

По мнению Глузмана, на сегодня есть очень важный один аспект, однако о котором никто не говорит. «В моем профессиональном окружении достаточно много врачей, медсестер, которые уехали из Донбасса, кто сразу, кто постепенно. Кто-то бросил все, кто-то постарался что-то вывезти с собой... Я где-то полтора месяца назад проводил собственный социологический опрос. Я спрашивал: "Вы вернетесь, если случится чудо?". Ни один человек не сказал: "Вернусь". Двое-трое из десяти-двенадцати сказали, что вернутся, только чтобы забрать книги, документы... Никто не хочет возвращаться», – сказал он.

При этом врач-психиатр не исключает, что ситуация может измениться, но добавил, что люди, которые выехали из Донбасса, уже обустроились на новых местах – приобрели жилье, нашли работу и прочее. «Они не любят говорить про свои душевные раны, я обратил на это внимание», – отметил он.

Глузман добавил, что даже, если случится чудо и за «марсианские доллары» на Донбассе построят дома, многие из них останутся пустыми, потому что люди, которые выехали в Киев, Львов, другие города, не вернутся, потому что не хотят этого.

Отвечая на вопрос относительно психической помощи в условиях войны и что нужно знать каждому украинцу при сегодняшних обстоятельствах, Семен Глузман отметил, что «та война, которая есть в сознании, она не закончится никогда. «Она закончится только с уходом из жизни последнего из участников этой войны», – считает он.

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