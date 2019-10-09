Донетчина: Жителям сел на линии разграничения «Каритас» привез топливные брикеты

В Донецкой области для жителей частных домов, расположенных вблизи линии разграничения, благотворительный фонд «Каритас-Мариуполь» начал доставлять топливные брикеты для обогрева жилья. Об этом сообщается на сайте фонда.

«Начался старт дистрибуции и выдачи твердого топлива наиболее пострадавшему населению в буферной зоне, особенно в деревнях на линии разграничения. Это долгожданное событие для многих из наших бенифициаров, потому что с холодами проблема нехватки топлива для обогрева приходит в каждый дом», – говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас твердое топливо получают жители сел Новоалексеевка и Лидино (Волновахский р-н).

Также уточняется, что «Каритас» на протяжении 4 лет помогает не менее 600 частным домохозяйствам в приобретении твердого топлива.

Проект «Обеспечение базовых потребностей в различных секторах, включая денежную помощь, особенно уязвимых людей, пострадавших от конфликта в буферной зоне на востоке Украины 2019-2021» выполняется при поддержке «Каритас Германии».

Фото: БФ «Каритас-Мариуполь»

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