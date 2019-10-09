В «Л-ДНР» увеличивают количество «сотрудников МГБ»

На неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса местные «администрации» увеличивают число «сотрудников министерства государственной безопасности». Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях расширяют полномочия и увеличивают количество сотрудников в т. н. "республиканских структурах МГБ". Указанные мероприятия проводятся под видом усиления борьбы с организованной преступностью и недопущения ухудшения общественно-политической обстановки в случае достижения критического уровня резонансных уголовных преступлений», – говорится в сообщении.

В то же время, по данным Минобороны, таким образом «власти» пытаются противодействовать растущей угрозе возникновения конфликтов в обществе из-за углубления противоречий между сторонниками «русского мира» и руководством местных «властных» учреждений и торгово-производственных предприятий, которые ориентированы исключительно на финансовые выгоды от пребывания российских войск на неподконтрольных территориях.

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