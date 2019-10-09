На Полтавщине члены семей погибших участников АТО и ООС получат денежную помощь

В Полтавской области ко Дню защитника Украины каждый член семьи погибших (умерших) участников боевых действий на Донбассе получит ежегодную разовую денежную помощь. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что в области ежегодно, ко Дню защитника Украины введена выплата единовременного пособия членам семей погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также принимали участие в антитеррористической операции (АТО), операции Объединенных сил (ООС).

Так, в 2019 году размер помощи составляет 2 500 грн. В первой декаде октября ее получат в Полтавской области 374 человека, которым установлен соответствующий статус.

Социальной поддержкой согласно «Областной комплексной программы социальной защиты и социального обеспечения населения области на 2013-2020 годы» охвачены, также дети погибших (умерших) участников АТО и ООС.

«Уже более двух лет ежемесячно, кроме предусмотренных государственных выплат, они получают областную социальную помощь в размере прожиточного минимума. На сегодня она составляет 1 936 грн. и выплачивается 88 детям», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в сентябре 2019 года в областную комплексную программу внесены изменения, предусматривающие охват ежемесячной социальной помощью также и студентов учебных заведений, получающих образование по дневной форме обучения в возрасте до 23 лет.

Кроме того, предусмотрено оздоровление членов семей погибших (умерших) участников АТО и ООС, а также лиц с инвалидностью вследствие войны из числа участников АТО/ООС в санаториях области. На эти цели из областного бюджета в текущем году направлено 4 500 млн. грн.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!