Ни в одном сценарии нет амнистии для преступников, воюющих на Донбассе, – Загороднюк

Министр обороны Андрей Загороднюк исключает возможность амнистии преступников, воюющих на Донбассе против Украины. Об этом он заявил во время встречи «Диалоги об Украине» в Житомире, передает «Укринформ».

«Мы не рассматриваем вопрос о каком-то особенном снисходительном отношении к преступникам, террористам. Сейчас позиция тех членов правительства, которые работают над возможными вариантами (урегулирования ситуации на Донбассе – ред.) такова, что они совершенно не рассматривают вопрос по амнистии преступников», – сказал Загороднюк.

Он добавил, что Минские соглашения подписывались в 2014 году под очень серьезным прессингом. Сейчас ситуация изменилась, и может быть предложено другое видение, которое будет согласовано с международными партнерами.

«Ни в каком сценарии никто не видит амнистии террористам и преступникам, которые воевали против наших и особенно тех, кто совершили преступления», – подчеркнул министр.

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