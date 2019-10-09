«Формула Штайнмайера» стала медийным продуктом, – министр обороны

«Формула Штайнмайера» стала медийным продуктом, хотя в действительности является алгоритмом действий. Об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк во время встречи «Диалоги об Украине» в Житомире, передает «Укринформ».
«Эта вербальная формула, потому что ее нигде написанной нет, стала медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое "формула Штайнмайера". Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой», – отметил Загороднюк.
Он подчеркнул, что этот алгоритм может работать только в случае защиты наших интересов, то есть при достижении вывода войск и контроля за рубежом.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.
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