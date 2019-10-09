В ПФУ рассказали, как можно получить справку с QR-кодом не выходя из дома

На вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины для граждан доступен сервис получения справок, достоверность которых подтверждается QR-кодом. Воспользоваться этим сервисом можно из своего персонального кабинета. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, в Фонде уточнили, что через вебпортал, не выходя из дома, можно получить:

справку о размере уплаченных взносов (форма ОК-5);

выписку из Реестра застрахованных лиц;

справку о размере пенсии.

Уточняется, что проверить справку с QR-кодом можно с помощью Портала электронных услуг Фонда по ссылке. Для этого нужно:

1. Зайти в раздел «Верификация выданных документов».

2. Ввести проверочный код документа, содержащегося под QR-кодом.

3. Нажать пункт «Получить код подтверждения».

4. На телефон запрашивающего будет отправлено СМС-сообщение с кодом подтверждения.

5. Код ввести в поле «Пароль из СМС».

6. Нажать «Получить документ».

7. В поле предварительного просмотра должен появиться документ. Это является подтверждением, что справку выдал Пенсионный фонд Украины.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

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