В ПФУ рассказали, как можно получить справку с QR-кодом не выходя из дома

На вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины для граждан доступен сервис получения справок, достоверность которых подтверждается QR-кодом. Воспользоваться этим сервисом можно из своего персонального кабинета. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба ПФУ.
Так, в Фонде уточнили, что через вебпортал, не выходя из дома, можно получить:
- справку о размере уплаченных взносов (форма ОК-5);
- выписку из Реестра застрахованных лиц;
- справку о размере пенсии.
Уточняется, что проверить справку с QR-кодом можно с помощью Портала электронных услуг Фонда по ссылке. Для этого нужно:
1. Зайти в раздел «Верификация выданных документов».
2. Ввести проверочный код документа, содержащегося под QR-кодом.
3. Нажать пункт «Получить код подтверждения».
4. На телефон запрашивающего будет отправлено СМС-сообщение с кодом подтверждения.
5. Код ввести в поле «Пароль из СМС».
6. Нажать «Получить документ».
7. В поле предварительного просмотра должен появиться документ. Это является подтверждением, что справку выдал Пенсионный фонд Украины.
Инфографика: пресс-служба ПФУ
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