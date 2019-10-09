Работают без выходных: Как на Луганщине восстанавливают Сватовский мост (Фото)

В Луганской области продолжается капитальный ремонт Сватовского моста. Мостостроители закончили монтаж карнизных блоков по левой стороне. Всего положено 100 блоков. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что сейчас рабочие приступили к монтажным работам на правой стороне моста. Планируется установить 202 карнизных блока.

«Также, был завезен бортовой камень в количестве 70 единиц. В ближайшие дни на объект довезут необходимое количество карнизных блоков и бортового камня», – сказано в сообщении.

Как уточняется, работы ведутся ежедневно, без выходных, предприятием «Газпромресурс».

После завершения монтажа, запланировано начать работы по укладке асфальтобетона. Всего будет положено 3 слоя покрытия на проезжую часть моста: нижний, средний и верхний слои.

В ЛугОВГА напомнили, что мост расположен на дороге «Чугуев – Меловое», соединяющей Харьковскую и Луганскую области, и его скорейшее восстановление важно для жителей региона.

Ранее сообщалось, что расчетный срок эксплуатации нового Сватовского моста – не менее 100 лет.

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