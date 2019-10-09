В Золотом заработал пункт базирования бригад «скорой» помощи

В прифронтовом Золотом (Попаснянский р-н, Луганская обл.) начал работать пункт временного базирования бригад «скорой» медицинской помощи. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В помещении амбулатории общей практики – семейной медицины № 2 в г. Золотое организован пункт временного базирования бригад скорой (экстренной) медицинской помощи Лисичанского коммунальной лечебно-профилактического учреждения станция скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

По информации ЛугОВГА, пункт будет обслуживать жителей Екатериновки, Золотого-3 и Золотого-4.

Уточняется, что такое решение было принято согласно поручению председателя Луганской областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации Виталия Комарницкого для улучшения оказания жителям экстренной медицинской помощи.

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