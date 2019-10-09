«Формула Штайнмайера» является лишь частью урегулирования ситуации на Донбассе, – Макеев

Подписанная в Минске «формула Штайнмайера» является лишь элементом общего урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом в Twitter написал политический директор министерства иностранных дел Алексей Макеев.

По его словам, «формула Штайнмайера» говорит о том, как может вступить в силу закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе. При этом Макеев отмечает, что в формуле нет пункта об автономии Донбасса.

«Формула является лишь частью общего урегулирования и не существует отдельно от других важных элементов урегулирования российско-украинского международного вооруженного конфликта», – написал он.

Также Макеев отметил, что закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе вступит в силу в том случае, если в ОРДЛО пройдут выборы, которые ОБСЕ признает демократическими.

«Поэтому требование дипломатов к Российской Федерации, которую также поддерживают наши коллеги по нормандскому формату – это вывести войска и дать Украине возможность восстановить суверенитет над оккупированной территорией», – резюмировал украинский дипломат.

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