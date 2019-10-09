Без обращения граждан: Почему меняется размер назначенной субсидии

Суммы субсидии за июнь, июль, август и сентябрь 2019 года уменьшатся пропорционально снижению цены на услугу по газоснабжению. Об этом сообщает Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН), сегодня, 9 октября, передает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Так, согласно п. 17 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 21.10.1995 № 848, перерасчет жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения без обращения граждан осуществляется в случае изменения размера цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, взносов/платежей объединению на оплату расходов на управление многоквартирным домом.

«В связи с уменьшением тарифа на услугу по газоснабжению с 01.06.2019, с 01.07.2019, с 01.08.2019 и с 01.09.2019 УТСЗН проводит перерасчет действующих субсидий. Таким образом, после перерасчетов, суммы субсидии за июнь, июль, август и сентябрь 2019 года уменьшаются пропорционально снижению цены на услугу по газоснабжению», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине перерасчет жилищной субсидии осуществляется как без обращения граждан в органы соцзащиты, так и по обращению получателей.

Напомним, что оформить субсидию можно через интернет.

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