Гулял в центре города: На Донетчине спасли аиста, который не улетел на юг (Фото)

Сегодня, 9 октября, утром в центре города Украинск (Донецкая обл.) рядом со школой разгуливал белый аист. Об этом сообщили местные жители, обеспокоенные, что в столь холодное время птица не улетела на юг.

По словам очевидцев, аист облюбовал себе лужу и ходил по ней, словно по озеру. В руки не давался, хотя принимал рыбу от неравнодушных людей. Как он там оказался, местные жители не знали, но предполагали, что отбился от стаи.

Как сообщил представитель ОО «Донецкая региональная организация Всеукраинской экологической лиги» Алексей Бурковский, аисты, живущие в регионе, улетели в теплые края еще в конце августа. «Скорее всего, это молодой аист. Но то, что он до сих пор не улетел, может означать, что эта птица больна, ранена или просто физически слаба. Зимой без посторонней помощи ему не выжить», – сказал эколог.

Позднее аиста удалось поймать спасателям. Как сообщили в Государственном пожарно-спасательном отряде 13, его повезли в Лиман (до переименования – Красный Лиман), чтобы передать зоологам. Там птица и переживет предстоящую зиму.

Новым домом для пернатого стал Контактный зоопарк в селе Ямполь, находящемся неподалеку от Лимана.

Источник: ТК «Орбита»

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