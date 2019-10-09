Увезли в наручниках: «Спецслужбы ЛНР» пытались завербовать иностранца

На Луганщине контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки гражданина одной из стран Ближнего Востока представителями «министерства государственной безопасности ЛНР». Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что выпускник Луганского университета периодически посещал временно оккупированную территорию по личным делам. Во время последнего визита при пересечении линии разграничения через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" иностранца задержали представители "спецслужбы" боевиков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранца в наручниках и с мешком на голове люди в масках увезли в подвальное помещение, обустроенное под тюремные казематы. Трое суток его удерживали в тюрьме, не выдвигая конкретных обвинений.

Позже, под давлением угроз физической расправы представители «МГБ ЛНР» заставили иностранного гражданина согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Он должен был собирать для них информацию о других жителях стран Ближнего Востока, которые посещают неподконтрольные территории или имеют бизнес на подконтрольной украинской власти территории.

После возвращении иностранца из «ЛНР» сотрудники украинской контрразведки разоблачили факт его вербовки «спецслужбой». «Мужчина предоставил правоохранителям подробные показания об обстоятельствах своего пребывания в застенках "МГБ" и вербовки террористами», – сказано в сообщении.

Фото: пресс-центр СБУ

Как уточняется, с начала 2019 года СБУ обнаружила на Луганщине уже нескольких выходцев из Ближнего Востока, завербованных «МГБ ЛНР», для сбора на территории Украины сведений о своих соотечественниках.

В Службе безопасности отметили, что за выполнение иностранцами задач «спецслужб республик» может грозить уголовная ответственность по ст. 114 УК Украины (шпионаж), которая предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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