В Краматорске отремонтируют дорогу на Камышеваху

В Краматорске (Донецкая обл.) отремонтируют дорогу от Красноторки до Камышевахи. Капитальный ремонт в соответствии с тендерной документацией должен быть произведен до 25 декабря 2019 года.

Проект капитального ремонта автодороги начали разрабатывать еще в 2018 году. Его стоимость составила 160 тыс. грн. Ремонт 900 кв. м дороги обойдется бюджету Краматорска еще более чем в 500 тыс. грн, сообщает «Восточный проект».

Изначально в тендерной процедуре ориентировочные средства, которые заказчик (отдел коммунального хозяйства Краматорского горсовета) готов был заплатить за капитальный ремонт, были указаны в размере 610 тыс. грн. Но в результате проведенного в конце сентября этого года аукциона, сумма, предложенная строительными компаниями, которые участвовали в аукционе, значительно уменьшилась. На данный момент проект находится в стадии квалификации компании-победителя.

«Дорога на данный момент в очень плохом состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Последний раз ремонт проводился к столетию Камышевахи в 2002 году. С того времени дорога не ремонтировалась. Так, как на ней присутствует участок, вымощенный бетонными плитами, это создает некоторую опасность для водителей транспортных средств. Металлические прутья торчат на проезжей части из разрушенного железобетона. Плюс сама местность в районе автодороги холмистая и зимой спуск для транспорта становится также небезопасным. По этому маршруту трижды в день ходит автобусный маршрут № 7. Всего в поселке проживает на данный момент примерно 300 человек. Кроме этого, в населенном пункт находится «Визит-центр» Краматорского ландшафтного парка, который посещают туристы», – рассказала голова Красноторского поссовета, к которому относится село Камышеваха Людмила Панасенко.

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