В ЛугОВГА рассказали о восстановительных работах у КПВВ «Станица Луганская» (Фото)

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) продолжаются восстановительные работы. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, после обследования территории возле моста пиротехниками, работники ООО «Укртранмост» продолжили демонтаж разрушенной части основного моста. К работе была задействована специальная техника.

Вместе с этим, работники подрядной организации устанавливали разграничительные столбики для разделения проезжей части на второй полосе движения в направлении от разрушенного моста до КПВВ.

А сотрудники ГП «Станично-Луганский автодор» вместе с подразделением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины расчищали обочины дороги от срезанных деревьев, кустарника и мусора.

Как сообщалось ранее, между КПВВ «Станица Луганская» и разрушенной частью моста была установлена автобусная остановка.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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