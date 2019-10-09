Жителя Мариуполя будут судить за неуплату 100 тыс. грн алиментов

В Мариуполе (Донецкая обл.) перед судом предстанет местный житель, который не оплатил своему ребенку 100 тыс грн алиментов. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Мариупольской местной прокуратурой № 2 направлен в Орджоникидзевский районный суд г. Мариуполя обвинительный приговор в отношении 37-летнего отца несовершеннолетнего ребенка, который в течение многих лет уклонялся от уплаты алиментов», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в 2017 году решением Приморского районного суда мужчину обязали платить в пользу своей 13-летней дочери алименты в размере ¼ части заработка ежемесячно, но не менее 30% прожиточного минимума.

Однако, начиная с 2013 года, не желая выполнять решение суда, мужчина перестал выплачивать средства на содержание девочки, в результате чего сумма задолженности выросла до более 100 тыс. грн.

Как уточняется, расследование завершено. Санкция ч. 1 ст. 164 (уклонение от уплаты алиментов на содержание детей) УК Украины предусматривает штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 80 до 120 часов или исправительных работ на срок до 1 года или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, что в Украине существует три способа начать взыскание алиментов на ребенка.

Как сообщалось ранее, Верховный суд Украины кардинально изменил практику взыскания алиментов на ребенка-студента.

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