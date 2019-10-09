Потасовка на блокпосту Луганщины: Колонна из 25 авто хотела проехать в Золотое

Сегодня, 9 октября, на блокпосту в районе города Кременная (Луганская обл.) произошел конфликт между полицией и гражданскими лицами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что на блокпост подъехала колонна из более 25-ти автомобилей, которые хотели проехать в город Золотое. Сотрудники полка полиции особого назначения «Миротворец» ГУ Нацполиции в Киевской области, которые с 2014 года обеспечивают правопорядок на блокпостах на Луганщине, остановили автомобили для проверки документов. «Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку», – отметили в пресс-службе.

Во время столкновения один полицейский получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

«Действуя в соответствии с ЗУ "О Национальной полиции", спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли», – подчеркнули в Нацполиции.

Полицейские задержали двух граждан. Один из задержанных – водитель авто, который совершил наезд на ногу спецназовца, другой – находился в розыске. Также, после осмотра авто, сотрудниками полиции было изъято 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оно будет возвращено владельцам.

Сейчас ситуация находится под контролем.

В Нацполиции напомнили, что согласно «Временному порядку контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей», на блокпостах правоохранители обязаны проверить документы каждого лица и осмотреть транспортное средство. «Поэтому полиция призывает всех граждан четко придерживаться действующего законодательства Украины и не провоцировать конфликтных ситуаций», – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщают СМИ, участники автоколонны направлялись в Золотое для участия в акции, чтобы не допустить разведение сил.

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