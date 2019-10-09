В Мариуполе лицеи перешли на обучение на украинском языке

В Мариуполе (Донецкая обл.) на сегодня из 63 школ 14 полностью перешли на украинский язык, 49 – двуязычные, также все лицеи в 2019 году перешли на украинский язык. Об этом сообщили в департаменте образования Мариупольского горсовета.

Кроме того, в общеобразовательных учреждениях города 868 украиноязычных классов, что составляет 60% от общего числа. Всего 22 733 мариупольских школьника (59%) обучаются на украинском языке.

«Еще в апреле 2018 года на сессии горсовета было принято решение, согласно которому все школы в Мариуполе постепенно переходят на украинский язык обучения. Поэтому к 2020 году почти все школы станут украиноязычными», – пояснила главный специалист департамента образования Елена Бузлама.

Источник: сайт города Мариуполя