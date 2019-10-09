«200 скорых для Украины»: Донецкая область получила 6 новых автомобилей

Донецкая область получила 6 современных автомобилей «скорой помощи» на базе Citroen Jumper типа В в рамках проекта «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова. Две машины отправятся в самые опасные районы на линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Врачи очень довольны. Машины оборудованы по высшему разряду самой современной медицинской техникой. При этом очень экономичные и адаптированные для наших дорог. В частности, установлены двойные рессоры. Также обшивка салона более плотная и усиленная, что позволяет снизить тряску пациента. Спасибо от коллектива Краматорского облцентра медпомощи за ту большую миссию по спасению жизней, которую выполняет Фонд Рината Ахметова. Прекрасно, когда такая техника приходит на смену старым уазикам», – сказал главный механик Краматорского областного центра медпомощи Андрей Диденко.

Он также отметил, что благодаря проекту «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова Донецкая область получила 6 машин, которые соответствуют абсолютно всем требованиям национальных и европейских стандартов. Каждая – настоящая палата интенсивной терапии на колесах с дефибриллятором, кислородными аппаратами, приборами для измерения глюкозы в крови, электрокардиографом, оксиметром и целым рядом другого необходимого оборудования.

«Проект достиг экватора – 100 суперсовременных карет скорой помощи уже переданы медицинским учреждениям во всех областях Украины. Среди них – машины трех типов: автомобили для экстренной помощи взрослым пациентам, машины реанимации новорожденных и скорые-внедорожники, которые предназначены для работы в горной местности и труднодоступных населенных пунктах. До конца года еще 100 новых, оборудованных по последним стандартам, автомобилей скорой медицинской помощи будут переданы больницам страны, что позволит врачам за год осуществить более миллиона выездов к пациентам и спасти свыше миллиона жизней», – пояснила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

В пресс-службе напомнили, что проект «200 скорых для Украины» реализуется по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

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