Приняли, как родных: Лукашенко рассказал, сколько беженцев приехали в Беларусь из-за войны на Донбассе

С начала вооруженного конфликта на Донбассе Беларусь приняла 160 тысяч беженцев. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», передает «БелТА».

«Мы уже почувствовали, что такое конфликт в Донбассе: 160 тыс. беженцев, которые хлынули на нашу территорию. Я часто говорю, что я сравниваю проблему Европы, которая 2-3 тыс. за год беженцев с Ближнего Востока поделить не может, где их разместить. А тут 160 тысяч, и мы им назавтра же, буквально через сутки, предоставили равный статус с нашими гражданами – Беларуси. Мы приняли их, как родных. Кто-то уехал, кто-то приехал… Мы открыли для людей границу, через которую к нам поступает основной поток оружия. Конечно же, из того конфликтного региона. Это нас тоже не может не беспокоить», – сказал Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко также отметил некоторый прогресс в разрешении конфликта в Украине, но вместе с тем призвал страны Европы принимать более активные и действенные меры, чтобы остановить войну в соседней стране.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 7 октября учтены 1 млн 411 тыс. 83 переселенца из Донбасса и Крыма.

Также сообщалось, что семья переселенцев Цыплаковых из временно неподконтрольного украинской власти Донецка из-за вооруженного конфликта вынуждены были переехать в Брест (Республика Беларусь). Здесь они начали жизнь с нуля. Тогда они захватили с собой только документы и самые необходимые вещи. А сегодня у них есть хорошая работа и собственное жилье.

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