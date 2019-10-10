Мина замедленного действия: Аналитик о нюансах в «формуле Штайнмайера»

Если Украина пойдет на уступки ради мнимого мира и без гарантий безопасности приступит к принятию нового закона об особом статусе Донбасса, она попадет в одну из ловушек Кремля. Об этом рассказала аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Мария Золкина.

«Принимать закон, который будет ограничивать оккупированные территории, как административную единицу Украины, я сомневаюсь, что выбран такой путь. А нынешний закон и без того дает столько преференций, что Украине, дай Бог, с ними политически справиться, потому что это мина замедленного действия, если на условиях такого особого статуса Донбасс будет возвращен в Украину», – говорит она.

Эксперт отметила, что есть вопросы, откуда у президента Украины Владимира Зеленского появилась идея о новом законе, если есть уже принятый закон об особом статусе Донбасса, который просто не введен в действие.

«Президент говорит, что у нас будет новый закон. Что будет в этом законе, как он будет разрабатываться, непонятно. "Формула Штайнмайера", которую мы согласовали 1 октября, в ней есть еще один важный момент. До этого письма, которым была согласована эта формула, нигде не звучала идея об отдельном законе для выборов на тех территориях. В Минских договоренностях говорится об обсуждении модальностей, об осуждении формата проведения этих выборов, но там и нигде больше до 1 октября не говорилось, что Верховной Радой должен быть принят отдельный закон для проведения именно этих выборов», – акцентирует Золкина.

Она опасается, что, учитывая требования России, в этом законе от Украины будут требовать принять специфические условия, отличные от нынешнего украинского избирательного законодательства для местных выборов.

«В "формуле Штайнмайера", изложенной в его письме, Штайнмайер предлагал среди прочего, что необязательно выборы на оккупированной территории должна проводить и организовывать ЦИК Украины. Их может провести какой-то новый орган – временно созданная специальная избирательная комиссия, которая будет совместно сформирована украинской стороной и стороной "ЛНР" и "ДНР". Это уже не выборы по украинскому закону, как нас сейчас в этом убеждают. Закон может быть разный. И это тоже может стать украинским законом, если это примет Верховная Рада», – резюмировала аналитик.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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