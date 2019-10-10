Мина замедленного действия: Аналитик о нюансах в «формуле Штайнмайера»

Если Украина пойдет на уступки ради мнимого мира и без гарантий безопасности приступит к принятию нового закона об особом статусе Донбасса, она попадет в одну из ловушек Кремля. Об этом рассказала аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Мария Золкина.
«Принимать закон, который будет ограничивать оккупированные территории, как административную единицу Украины, я сомневаюсь, что выбран такой путь. А нынешний закон и без того дает столько преференций, что Украине, дай Бог, с ними политически справиться, потому что это мина замедленного действия, если на условиях такого особого статуса Донбасс будет возвращен в Украину», – говорит она.
Эксперт отметила, что есть вопросы, откуда у президента Украины Владимира Зеленского появилась идея о новом законе, если есть уже принятый закон об особом статусе Донбасса, который просто не введен в действие.
«Президент говорит, что у нас будет новый закон. Что будет в этом законе, как он будет разрабатываться, непонятно. "Формула Штайнмайера", которую мы согласовали 1 октября, в ней есть еще один важный момент. До этого письма, которым была согласована эта формула, нигде не звучала идея об отдельном законе для выборов на тех территориях. В Минских договоренностях говорится об обсуждении модальностей, об осуждении формата проведения этих выборов, но там и нигде больше до 1 октября не говорилось, что Верховной Радой должен быть принят отдельный закон для проведения именно этих выборов», – акцентирует Золкина.
Она опасается, что, учитывая требования России, в этом законе от Украины будут требовать принять специфические условия, отличные от нынешнего украинского избирательного законодательства для местных выборов.
«В "формуле Штайнмайера", изложенной в его письме, Штайнмайер предлагал среди прочего, что необязательно выборы на оккупированной территории должна проводить и организовывать ЦИК Украины. Их может провести какой-то новый орган – временно созданная специальная избирательная комиссия, которая будет совместно сформирована украинской стороной и стороной "ЛНР" и "ДНР". Это уже не выборы по украинскому закону, как нас сейчас в этом убеждают. Закон может быть разный. И это тоже может стать украинским законом, если это примет Верховная Рада», – резюмировала аналитик.
Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- Песков рассказал о перспективах Нормандского саммита в случае срыва разведения сил и средств на Донбассе
- Украина должна поднять ставки по Донбассу, – Климкин
- Возвращение в Украину: Как в «ДНР» сейчас трактуют Минские соглашения
- Пристайко пояснил, чего ждет Украина от встречи в Нормандском формате
- Три варианта: У Зеленского озвучили сценарии для Донбасса
- Донбасс и «формула Штайнмайера»: Эксперт пояснил, почему Путин выигрывает
- Россия затягивает встречу в Нормандском формате: Названы причины
- Это просто маразм: Климкин высказался о «формуле Штайнмайера»
- Разумков: В «ДНР» и «ЛНР» изменили позицию по достигнутым в Минске соглашениям
- У Зеленского допускают контроль ОБСЕ над границей на Донбассе
- Мы – не наивные: Зачем у Зеленского хотят переговоров с Путиным о Донбассе
- Дырку от бублика, а не федерацию: У Зеленского назвали «красные линии» по Донбассу
- Никакой капитуляции: Зеленский обратился к украинцам по поводу «формулы Штайнмайера» (Видео)
- Донбасс может быть хуже Приднестровья: Мнение эксперта
Комментарии