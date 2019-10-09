Фонд Рината Ахметова – самая узнаваемая благотворительная организация Украины, – опрос

Фонд Рината Ахметова занимает первое место по узнаваемости гражданами Украины. Такие результаты показал Опрос общественного мнения для оценки изменений в узнаваемости граждан относительно общественных организаций и их деятельности, проведенный Фондом «Демократические инициативы». Об этом сообщает пресс-служба Фонд Рината Ахметова.

На вопрос социологов «Можете ли вы назвать одну организацию?» (вспомнить название благотворительной или общественной организации без подсказки) большинство опрошенных (33%) назвало Фонд Рината Ахметова. Среди узнаваемых также Фонд Виктора Пинчука, его назвали 11% респондентов, Красный крест – 2% и «Каритас Украина» – 2%.

Опрос проводился 14–27 июня и 10–23 июля 2019 года. Метод исследования – личные интервью дома у респондентов с использованием планшета (CAPI). Выборка: 2 054 жителя Украины возрастом от 18 лет и старше.

В пресс-службе напомнили, что по результатам социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в июне 2019 года, Фонд Рината Ахметова возглавляет рейтинг благотворительных организаций в Украине.

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