В Донецке не разминулись троллейбус и автомобиль (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке, в центре города, сегодня, 9 октября, произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На пересечении улицы Артема и проспекта Ватутина столкнулись троллейбус-гармошка № 6, следовавший от ДМЗ до горбольницы № 20 и автомобиль. «13:00, 09.10.19. Пересечение ул.Артема и пр. Ватутина. Либо кто-то спешил, либо кто-то тормоз», – говорится в сообщении.

Другие подробности аварии пока не известны.

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