В громадах Луганщины создадут Центры безопасности

В громадах Луганской области будут созданы Центры безопасности. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, сегодня в Северодонецке председатель ЛугОВГА Виталий Комарницкий и глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин подписали меморандум о сотрудничестве между Луганской областью и ГСЧС.

«Предметом договора является совместная реализация мероприятий по развитию гражданской защиты в ОТГ Луганской области. Основными направлениями сотрудничества является проведение анализа природно-техногенных опасностей для жизнедеятельности населения на территориях громад. В соответствии с этим существует необходимость сформировать подразделения гражданской защиты и пожарной безопасности в составе органов громад. Кроме того, ОТГ потребует методической помощи в планировании мероприятий, касающихся сферы защиты. В рамках сотрудничества должны создаваться добровольные пожарно-спасательные команды, а также система оповещения населения», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, меморандумом предусмотрено проведение подразделениями Луганского гарнизона Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины на территориях ОТГ восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществление гуманитарного разминирования прилегающих территорий и тому подобное.

Как сообщалось ранее, Донецкая область подписала Меморандум о сотрудничестве с ГСЧС.

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