Жители «красной зоны» на Луганщине рассказали о своих проблемах представителю омбудсмена

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский провел прием в населенном пункте Боброво (Луганская обл.). Об этом он сообщил сегодня, 9 октября, на своей странице в Facebook.

«По поручению уполномоченного ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой, совместно с сотрудниками Офиса омбудсмена Украины (представительство в Луганской и Донецкой областях) осуществили выездной прием граждан в населенном пункте Боброво (красная зона безопасности, 18 км до линии) Луганской области», – написал он.

По словам представителя омбудсмена, местные жители обратились за помощью в решении ряда вопросов. Он опубликовал основные из них:

Доступ к медицинской помощи, способствование в организации выездных приемов медицинского персонала к людям пожилого возраста. Периодическое отключение населенного пункта от электроэнергии из-за долгов предприятия в соседнем населенном пункте, расположенного на одной линии энергоснабжения. Отсутствие транспортного (общественный транспорт) сообщения с соседними городами, маршрутки ходят в 7:00 из поселка и в 13:00 обратно. Нет вывоза мусора и бытовых отходов из населенного пункта.

«Пока я проводил прием, сотрудники секретариата на портативной оргтехнике зафиксировали все обращения граждан и составили соответствующие акты реагирования в органы исполнительной власти. Мы показали и зачитали обратившимся гражданам акт реагирования, который уже направлен в соответствующие инстанции. Работаем дальше», – подытожил Павел Лисянский.

Напомним, в связи с введением Операции объединенных сил изменился порядок въезда в зону проведения операции. Были введены три зоны безопасности: зеленая, желтая, красная.

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