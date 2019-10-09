Комитет Рады, который позволил импорт электроэнергии из России, анонсировал удар по «зеленой» энергетике

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) рассматривает варианты увеличения фискального давления на сектор возобновляемой энергетики. Об этом говорится на официальном сайте Комитета.

Отмечается, что еще 27 сентября на базе Комитета был проведен круглый стол, на котором обсуждались проблемы с финансированием «зеленой» генерации. В частности, было заявлено о необходимости законодательных изменений (в том числе по текущим проектам), в связи с чем указаны следующие варианты:

ретроспективное урезание тарифа (менее предпочтительный вариант);

новый налог в государственный бюджет на существующие станции (windfall tax, специальный сбор с выручки к 2030 году). Уменьшение акциза на электроэнергию на сумму такого налога;

налог на существующие станции в местные бюджеты (2-3% от дохода);

ограничения сроков Pre-PPA, которые предусматривают использование «зеленого» тарифа, начиная с 2020 года;

изменение «зеленого» тарифа с 2020 года для новых станций;

дополнительный экологический налог на выбросы СО2, как источник финансирования «зеленой» генерации.

Отмечается, что такие изменения, вероятно, могут касаться СЭС и ВЭС, которые введены в эксплуатацию в 2017-2019 годах.

«В ближайшие дни будет объявлено заседание рабочей группы по наработке конкретных законодательных изменений», – говорится в сообщении.

Отметим, что согласно Закону Украины «Об электроэнергетике», «зеленый» – это специальный тариф, по которому закупается электричество, произведенное с использованием альтернативных источников электроэнергии.

Напомним, что 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Но 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Закупка электроэнергии осуществляется у российского госмонополиста «Интер РАО ЕЭС», глава совета директоров которого Игорь Сечин находится под санкциями США из-за аннексии Крыма. В марте 2019 года Украина ввела персональные санкции против Сечина.

Большинство энергроэкспертов увидели в возобновлении импорта электроэнергии из РФ угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. 4 октября на сайте президента Украины зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.

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