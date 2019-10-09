Реформа полиции: Гончарук рассказал о первом шаге

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в перспективе планируется реформировать Национальную полицию с целью повышения ее эффективности и доверия украинцев. Об этом сообщает сайт « Буквы»

Гончарук сообщил, что в ходе сегодняшнего заседания правительства был сделан первый шаг – принято решение о предоставлении статуса межтерриториального Департаменту стратегических расследований Нацполиции. « Мы создали такой интегрированный орган внутри Национальной полиции, который создаст возможность работать в регионах людям, которые будут подотчетны непосредственно Киеву, а не отдельным руководителям территориальных управлений на местах», – заявил Гончарук.

Он разъяснил, что на данный момент – это эксперимент, но в Кабмине рассчитывают, что это позволит эффективнее реагировать на различные ситуации.