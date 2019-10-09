Реформа полиции: Гончарук рассказал о первом шаге

Реформа полиции: Гончарук рассказал о первом шаге

09.10.19 18:36dnews.dn.uaНовости

Алексей Гончарук. Фото из открытых источников

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в перспективе планируется реформировать Национальную полицию с целью повышения ее эффективности и доверия украинцев. Об этом сообщает сайт «Буквы»

Гончарук сообщил, что в ходе сегодняшнего заседания правительства был сделан первый шаг – принято решение о предоставлении статуса межтерриториального Департаменту стратегических расследований Нацполиции. «Мы создали такой интегрированный орган внутри Национальной полиции, который создаст возможность работать в регионах людям, которые будут подотчетны непосредственно Киеву, а не отдельным руководителям территориальных управлений на местах», – заявил Гончарук.

Он разъяснил, что на данный момент – это эксперимент, но в Кабмине рассчитывают, что это позволит  эффективнее реагировать на различные ситуации.

Гончарук подчеркнул, что «это первый шаг в реформе Нацполиции».

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