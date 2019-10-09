Песков рассказал о перспективах Нормандского саммита в случае срыва разведения сил и средств на Донбассе

Решение о проведении саммита в «Нормандском формате» в случае срыва разведения сил на Донбассе будет зависеть от глав стран «четверки», но эта операция (разведение сил) запустила бы процесс реализации Минских договоренностей. Об этом сегодня, 9 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское издание «ТАСС».

«Все будет зависеть от решения глав государств, в том числе, разумеется, и президента России, и не в последнюю очередь», – сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли проведение саммита в случае срыва упомянутой операции.

В то же время Песков призвал дождаться «итогов – сорвется или нет, дождаться информации о том, по чьей вине это сорвано». «Но в целом, конечно, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации Минских договоренностей», – добавил представитель Кремля.

Песков также считает, что выполнение Минских договоренностей позволит Киеву решить проблему Донбасса, суверенитет Украины при этом не обсуждается.

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