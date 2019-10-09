Женщина, муж которой умер на неподконтрольной Донетчине, столкнулась со сложностями для получения наследства

Жительнице временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области придется через суд добиваться свидетельства о смерти мужа, с которым она была разведена, но проживала вместе. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) на своей странице в Facebook.

«В нашу приемную обратилась женщина, муж которой умер на неподконтрольный территории Донецкой области. Уже шестой год для того, чтобы доказать, что человек родился, или умер на неподконтрольной территории Донбасса, нужно обращаться в суд», – говорится в сообщении.

Но, как отмечают правозащитники, это обращение было несколько особенным. «Ведь женщина официально была разведена с умершим более 15 лет, но продолжали жить, как муж и жена, без повторной регистрации брака, поэтому в суде нужно было установить этот факт, для того, чтобы женщина имела право получить свидетельство о смерти (так как по данному факту в суд могут обращаться близкие родственники), и получить помощь для захоронения бывшего мужа и получения наследства», – рассказали в организации.

Благодаря тому, что женщина вовремя обратилась к правозащитникам, она сейчас имеет большие шансы, что дело будет выиграно в ее пользу.

Поэтому, в УХСПЧ призывают, тех, кто столкнулся с подобной проблемой, не терять времени, и обращаться за правовой помощью.

Напомним, Украина не признает никаких «документов» с временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса, однако существуют механизмы легализации некоторых из них. К примеру, свидетельств о рождении и смерти, выданных с «гербами» «ДНР» и «ЛНР».

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