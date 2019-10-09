После разведения войск в Золотом все соцслужбы будут работать в штатном режиме, – ЛугОВГА

В прифронтовом городе Золотое (Попаснянский р-н, Луганская обл.) после того, как состоится разведение сил и средств ВСУ, все социальные службы будут работать в штатном режиме. Об этом сегодня, 9 октября, заявил первый заместитель председателя Луганской областной военной-гражданской администрации Юрий Погуляйко во время визита, передает пресс-служба ЛугОВГА.

Он совершил рабочую поездку в населенные пункты Золотое-4, Золотое-3, Золотое-1 и поселок Катериновка, в которых должно состояться разведение войск. «Вместе с и. о. руководителя военно-гражданской администрации города Золотое и села Катериновка Попаснянского района Инной Демиденко он проверил состояние объектов социальной инфраструктуры. В частности, Юрий Погуляйко посетил амбулаторию общей практики – семейной медицины № 2 в Золотом, где организован пункт временного базирования бригад экстренной медицинской помощи Лисичанской станции скорой медицинской помощи, которые будут работать круглосуточно», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Погуляйко также пообщался с людьми по вопросам содержания под контролем ситуации безопасности и функционирования систем жизнеобеспечения города Золотое при отведении украинских войск. «По договоренностям военные уйдут на те позиции, определенные Минскими соглашениями, на которых они находились в 2016 году. Но местным жителям нечего волноваться. Все социальные службы будут работать в штатном режиме, а для усиления безопасности граждан значительно увеличено присутствие Нацполиции в Золотом и Катериновке», – сообщил первый зампредседателя ЛугОВГА.

Кроме того, как сообщается, с целью постоянного контроля, оперативного реагирования на критические ситуации и решения бытовых проблем населения в городе Золотое постоянно будет находиться внештатный советник председателя ЛугОВГА Алексей Бабченко.

Как сообщалось ранее, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы.

Напомним, жители Золотого-4 обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективным призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают.

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