Недопустимо для Украины: Депутаты Ровенского облсовета обратились к Зеленскому из-за «Формулы Штайнмайера»

Депутаты Ровенского областного совета обратились к президенту Украины относительно «формулы Штайнмайера». Об этом сообщила пресс-служба облсовета

На пленарном заседании внеочередной сессии Ровенского областного совета депутаты проголосовали за обращение, в котором высказали свою позицию по реализации «формулы Штайнмайера».

«Мы, депутаты Ровенского областного совета, заявляем о том, что анонсированный 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским документ, подписанный участниками Трехсторонней контактной группы в Минске, по реализации так называемой "формулы Штайнмайера" недопустим для Украины», – считают депутаты.

«Мы, депутаты Ровенского областного совета, решительно предостерегаем высшее политическое руководство Украины путем реализации так называемой "формулы Штайнмайера" разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения со стороны бывшей метрополии, что в итоге снова сделает Украину частью России. Призываем все патриотические силы, представленные в Верховной Раде Украины, привлечь широкую общественность для разработки новой редакции закона Украины об особом статусе Донбасса. Считаем, что выборы на Донбассе возможны только после вывода российских войск, разоружения боевиков, восстановления контроля Украины над украинской-российской границей, введения временной администрации, восстановления судоустройства Украины и законодательства Украины, наказание террористов», – говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что депутаты Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов приняли на внеочередных сессиях обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины относительно общественно-политической ситуации в Украине. Также напомним, что депутаты Сумского горсовета выступают за недопущение имплементации «формулы Штайнмайера».

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