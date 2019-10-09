Министр инфраструктуры назвал дороги Украины, которые станут платными

В Украине пока запланированы три участка дороги, которые могут стать платными. Об этом сегодня, 9 октября, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает «ТСН».

«Одесскую трассу делать сейчас автобаном не совсем актуально. Если мы хотим говорить о каких-то платных дорогах, концессионных, то у нас есть другие участки. Например, киевская кольцевая была бы очень актуальной. На этом участке точно нужно что-то делать», – сказал он.

По его словам, в стратегических планах нет строительства платной дороги на одесской трассе. «Мы сейчас должны делать расчеты по строительству платных дорог. По плану у нас: Львов – Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь – Киев», – добавил Владислав Криклий.

Министр отметил, что концессионные платные дороги всегда должны быть альтернативными к бесплатным.

В феврале 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения, строительства и эксплуатации. Согласно закону № 2304-VIII, автомобильные дороги (их участки) будут относить к разряду платных лишь при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств бесплатными автомобильными дорогами.

Напомним, в Украине с сентября 2019 года вступили в силу новые изменения в государственных строительных нормах проектирования дорог общего пользования.

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