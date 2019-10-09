Жилье в лизинг: Программу для военных запустят в 2020 году

Объем расходов для обеспечения жильем военнослужащих в Украине увеличен на 223 млн грн. Об этом заявила глава Минфина Оксана Маркарова, сообщают «Факты».

«Со следующего года попробуем ввести программу лизинга, которая позволит за счет этих средств обеспечить большее число военнослужащих жильем», – сказала Маркарова.

Оно добавила, что такие программы уже работают для сотрудников Нацполиции и спасателей. «Чем дольше человек работает, тем меньше он платит лизинговый платеж», – отметила Маркарова.

По ее словам, ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год может быть увеличено финансирование расходов на жилье для ветеранов.

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