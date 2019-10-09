Зеленский рассказал, когда станет известна дата обмена пленными

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что дата нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией станет известна после встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в «Нормандском формате». Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии «Крым. Реалии» во время посещения выставки «Оружие и безопасность».

«А именно в "Нормандском формате" были договоренности, что поднимется самый главный вопрос – это обмен людей, там их два обмена: у нас люди, которые на территории России, которые на территории "ДНР". То есть мы хотим... Там действительно большое количество...», – сказал Зеленский.

На вопрос, будет ли понятна дата нового обмена после встречи в «Нормандском формате», Зеленский заявил: «Да, я уверен в этом. Ждем».

Ранее сообщалось, что близкий к переговорному процессу в Украине директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что нового обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Россией на следующей неделе не будет.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: