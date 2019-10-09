Гончарук заявил об объединении Центров предоставления админуслуг

В Украине планируется оптимизация и объединение работы Центров предоставления административных услуг населению (ЦПАУ) всех видов. об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает сайт «Буквы».

Глава правительства объяснил, что раньше практически каждое министерство имело в своем подчинении по несколько ЦПАУ. Одни – предоставляли юридическую помощь, другие – социальные услуги, третьи – техпаспорта и водительские права и так далее.

Теперь же решением Кабмина будет проходить поэтапное объединение ЦПАУ в единый орган.

То есть в каждом таком центре можно будет получить абсолютно любую услугу. «Мы сегодня сделали первый такой маленький шаг к объединению сетей ЦПАУ, то есть таких центров, где предоставляются административные услуги. Так случилось, что в прошлом правительстве многие министерства пытались делать себе какие-то прозрачные офисы, ЦПАУ, каждый свою инфраструктуру строил. Так не будет … мы их оптимизируем. То есть сервисные центры МВД, ЦПАУ, прозрачные офисы Министерства соцполитики и другие площадки будут оптимизированы в одну сеть, потому что цель у всех одна – предоставлять услуги», – пообещал Гончарук.

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