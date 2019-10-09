Новые правила пересечения линии разграничения: Люди обеспокоены – что делать и не будет ли очередей на КПВВ (Видео)

На Донбассе в конце октября вступит в силу новый порядок пересечения линии разграничения. Через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на временно неподконтрольную украинской власти территорию детей до 14 лет без загранпаспорта не пустят. Граждане обеспокоены – что делать и не будет ли после нововведений очередей на КПВВ?

Так, жительница временно неподконтрольного украинской власти Луганска Юлия Селютина пересекает линию разграничения с дочкой. Женщина говорит, что сейчас еле собирает необходимые документы для ребенка, чтобы проехать. О том, что без загранпаспорта ребенка на неподконтрольную территорию не пустят, слышала. «Нас это не радует. Вообще не радует. Это все время. Это все нужно оформлять», – говорит она.

Поддерживает женщину и ее сестра Евгения – она не понимает, зачем для поездок по территории Украины ребенку нужен документ для выезда за границу. «Я противник этого. Это неправильно. У меня украинский паспорт, у ребенка свидетельство о рождении украинское, и мы теперь едем по загранпаспорту в Донецк. Это бред», – считает она.

С 29 октября правила выезда на временно неподконтрольную украинской власти территорию меняются. Кроме доверенности одного из родителей, ребенку, которому не исполнилось 14 лет, нужен еще и загранпаспорт. С той стороны будут пускать по свидетельству о рождении.

Пограничники уверяют, что на скорости контроля на КПВВ это не отразится. «Порядок оформления лиц через линию разграничения не изменится. То есть изменится документ, который будет предъявляться. Сейчас это, например, свидетельство о рождении, а потом это будет паспорт гражданина Украины. Для нас, физически или технически, ничего не изменится», – сообщил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.

В пресс-службе Государственной миграционной службы Украины сообщили, что льгот для детей с неподконтрольной территории не будет. Документ для них будет стоить 682 грн. В то же время на днях президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров упростить пересечение линии разграничения. Указ касается как людей, так и перемещения товаров. Речь идет и об улучшении условий на всех КПВВ. В частности, для людей с инвалидностью.

Источник: ТК «Донбасс»

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