Крадут из-за голода, имеют ПТСР: Кулеба рассказал о проблемах детей в прифронтовой Красногоровке

В прифронтовой Красногоровке (Марьинский р-н, Донецкая обл.) сейчас проживают 1 080 детей. На детях очень заметны последствия военной агрессии. Постоянное пребывание в опасности отображается и на их поведении. Об этом сегодня, 9 октября, по итогу визита рассказал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook.

«Сегодня день начался с общения с родителями и детьми в центре Save the Children in Ukraine, который находится на линии разграничения в Красногоровке, где проживают сегодня 1080 детей. Опыт показывает, что наиболее откровенное общение – это общение с детьми. Потому что они не думают, что сказать, а что нет. Они говорят о своих страхах и желаниях. Пребывание в центре дает детям возможность временно не думать об опасности и быть просто детьми. Они играют, учатся, рисуют ...», – написал он.

По словам Кулебы, их родители рассказывают об отсутствии элементарного – питьевой воды, освещения на улицах, о задержке заработной платы, о том, что чтобы сдать анализы, необходимо поехать в другой город – это не близко и не дешево. «Родителей больше всего волнует судьба их детей. Низкий уровень образования сегодня лишает их успеха в будущем. Дети совершают кражи из-за того, что голодны. Дети имеют посттравматический синдром. Дети нуждаются в помощи специалистов еще "вчера". Но сегодня на местах нет ни одного детского психиатра, нехватка психологов, других специалистов», – рассказал уполномоченный президента Украины по правам ребенка.

«Все это время пытался убедить чиновников, что мне не нужны отчеты. Мне нужно знать реальное истинное положение вещей и как мы можем преодолеть эти проблемы. Конечно, комфортнее не думать о детях в той зоне. И как-то оно там "рассосется". Но дети счастливыми хотят быть сегодня», – добавил Кулеба.

Он также сообщил, что с главой области Павлом Кириленко определили приоритеты и после формирования задач будут обращаться за поддержкой в Кабинет министров. «Дети в этом регионе нуждаются в особой поддержке со стороны государства!!!» – резюмировал Николай Кулеба.

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