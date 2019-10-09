На погашение долгов по зарплате шахтерам Кабмин хочет направить около миллиарда гривен

Кабинет министров планирует в начале следующей недели подать в парламент изменения в госбюджет для выплаты зарплаты шахтерам. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает «Укринформ».

«Большой проблемой является зарплата шахтерам. Мы сегодня на правительстве договорились о последних бюрократических приготовления. На субботу планируем еще одно заседание правительства, чтобы окончательно утвердить изменения в государственный бюджет, которые позволят рассчитаться с шахтерами по заработным платам. Этот вопрос требует комплексного подхода, оно не может длиться вечно», – сказал Гончарук.

Он отметил, что с людьми нужно рассчитаться, однако вопрос не решается уже в течение многих лет. «Мы не можем постоянно дотировать неэффективность. Рассчитываем на то, что в начале недели подадим в парламент изменения в госбюджет, чтобы они были как можно быстрее приняты, а люди получили свои заработные платы ... Если не ошибаюсь, мы выделяем около 1 млрд грн. Этой суммы недостаточно, чтобы покрыть всю задолженность, но значительную часть мы покроем», – отметил Гончарук.

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