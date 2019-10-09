В Мариуполе появится интерактивная лаборатория биоресурсов (Видео)

Вскоре в Мариуполе (Донецкая обл.) на базе Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) откроется интерактивная лаборатория биоресурсов. Университет стал победителем конкурса социальных проектов «Город нашими руками» и получил грант.

Из чего состоит песок морской, или сколько водорослей растет в Азовском море – об этом и многом другом можно будет узнать в лаборатории биоресурсов, где находятся сотни экспонатов и десятки фотографий.

В экспозиции представят материалы, которые собирали более 10 лет. Специалисты подчеркивают, что Азовское море – источник бесконечных ресурсов. К примеру, из местных водорослей можно добывать агар, который используют в пищевой промышленности.

«Задача университета – научить. Мы не сможем снабдить всю Украину агаром, просто расскажем, как это сделать. И самое первое – как использовать морскую среду для получения этих видов водорослей», – рассказал доцент кафедры охраны труда и окружающей среды Владимир Монин.

В лаборатории установят современное оборудование, в том числе электронный микроскоп, изображение с которого можно будет увидеть на экране компьютера. Открытие лаборатории запланировано на середину декабря.

Источник: ТК «Сигма»

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