За жестокое убийство знакомой жителя Луганщины суд приговорил к 15 годам тюрьмы

В Луганской области жителя Троицкого района суд приговорил к 15 годам лишения свободы за жестокое убийство знакомой. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Приговором Сватовского районного суда Луганской области житель Троицкого района признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования установлено, что в июне 2017 года в поселке Троицкое днем 24-летний мужчина по просьбе своей руководительницы пришел к ней домой отремонтировать ноутбук.

На почве личных неприязненных отношений между ними началась ссора, во время которой злоумышленник нанес женщине 8 ударов по голове металлическими раскладными пассатижами.

Понимая, что из-за этого женщина может умереть, злоумышленник скрылся с места происшествия. Женщина скончалась от полученных травм: черепно-мозговой травмы, переломов и значительных кровоизлияний.

По информации прокуратуры, во время судебного разбирательства обвиняемый, несмотря на полноту собранных во время досудебного расследования доказательств, полностью отрицал свою вину, настаивал на невиновности и каждый раз озвучивал суду новую версию своей непричастности к совершению преступления.

Однако, суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры и назначил убийце справедливое наказание.

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