Дело МН17: Зеленский встретился с министром иностранных дел Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба ОПУ.

Глава государства поблагодарил Нидерландам за неизменную позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, неукоснительное соблюдение режима санкций Европейского Союза в отношении РФ, непризнание незаконной аннексии украинского Крыма Россией.

Владимир Зеленский проинформировал собеседника о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбивания самолета рейса МН17 «Малайзийских авиалиний».

Также речь шла о взаимодействии сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!