Инвесторы готовы судиться: Украине может остановиться строительство ветряных и солнечных станций (Видео)

В Украине может остановиться строительство ветряных и солнечных станций. Инвесторов пугает, что «зеленый» тариф могут снизить. Это расценки на экологически чистую энергию, которые платит государство. Уменьшить их еще и задним числом предлагает глава профильного парламентского комитета Андрей Герус, передает телеканал «Украина».

На климатический саммите ООН, который проходил в США, 16 летняя эко-активистка Грета Тунберг упрекала политикам – вяло боретесь с глобальным потеплением. Девушка уверена, что минимум вредных выбросов и развитие «зеленой» энергетики могут остановить потепление на планете. «Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы разрушаются. Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем можно говорить – это деньги и сказки о вечном экономическом росте», – заявила она.

Передовики по развитию возобновляемой энергетики – Китай, Дания, Индия, Исландия. А также одна из беднейших стран мира – Кения, где этим летом открыли крупнейшую в Африке ветреную станцию. К 2020 году кенийцы планируют полностью перейти на «зеленые» киловатты.

Стратегическая цель Украины и международное обязательство – к 2020 году выйти на производство 11% электроэнергии с возобновляемых источников. Впрочем, менее чем за 3 месяца до заветной даты этот показатель составляет лишь около 4%.

В селе Старый Город (тернопольская обл.) Владимир Блихар построил две солнечные электростанции, хотел еще и ветреную. Впрочем, если «зеленый» тариф в Украине снизят, от идеи откажется. Ранее государство обещало: закупать все «зеленые» киловатты у производителей по единому «зеленому «тарифу – стабильным до 2030 года! Теперь глава парламентского энергетического комитета Андрей Герус предлагает об этих обещаниях забыть и платить за энергию «зеленым» меньше. Эксперты уже апеллируют – опасно.

«Давать месседжи инвесторам, что каким-то задним числом будут снижаться тарифы – недопустимо. Закон обратной силы не имеет. Наш президент на всех международных встречах говорит, что возобновляемая энергетика – приоритет для Украины», – напоминает основатель группы компаний по развитию возобновляемой энергетики Виктор Блихар.

При сниженном «зеленом» тарифе инвесторам не хватит денег хоть что-то построить в Украине.

«Уменьшение "зеленых" тарифов – ниже инвестиционные привлекательности – это значит отказ от развития "зеленой" энергетики. Инвесторы остановят, во-первых, те проекты, которые они начали. Во-вторых, ни один инвестор – ни национальный, ни иностранный – на таких условиях заходить не будет», – говорит председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Наконеченков.

Город Чертков на Тернопольщине планировал к 2050 году полностью перейти на возобновляемую энергетику.

«Мы выделили 12 гектаров земли для строительства солнечной станции, но инвестор сегодня уже задумался – строить ее в этом году и вообще строить ли. Поскольку идут разные слухи о снижении тарифа, о стоимости подключения к электрическим сетям и реконструкции. Такая информация сегодня не дает спланировать свой бизнес-план», – отмечает Владимир Шматько, мэр города Чертков.

К тому же инвесторы готовы судиться с Украиной. Ведь государство обещало один зеленый тариф, когда они строили станции. Теперь речь идет о других цифрах. И если остановить строительство – не будет работы и налогов в бюджет. Самое главное – энергетическая безопасность Украины будет под угрозой.

«С 2022 года, к сожалению, из эксплуатации будут выбывать атомные энергоблоки, некоторые ТЭС нужно будет останавливать. И "зеленая" генерация – это дешевый ресурс, чтобы построить с нуля, чем атомную электростанцию или тепловую электростанцию», – говорит директор европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

Если в Украине не будет собственной энергии – ее придется либо покупать у страны-агрессора России, или в Европе. Но уже по иностранным, в разы выше украинских, тарифам.

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