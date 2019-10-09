Лекарства для онкобольных пациентов отправят в регионы

Министерство здравоохранения Украины в понедельник приняло решение в течение месяца направить в регионы около 4,5 млн флаконов препаратов для онкобольных пациентов. Об этом сегодня, 9 октября, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

В больницы также доставят препараты, радиофармпрепараты, препараты сопровождения для лечения онкологических больных, препараты для лечения вирусных гепатитов B и С, препараты для орфанных метаболических заболеваний, препараты для легочной артериальной гипертензии.

Лекарства закуплены международными организациями ПРООН и Crown Agents за средства государственного бюджета 2019 года.

В ближайшее время министерство готовит оплату закупок медикаментов по семи направлениям на общую сумму 17,8 млн долларов США.

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