В Северодонецке коммунальщики кронируют деревья: Горожане возмущены (Видео)

В Северодонецке (Луганская обл.) коммунальщики кронируют деревья. Горожане возмущены, мол, спиливают здоровые ветви, чтобы сделать из них пеллеты для котельных. Хозяйственники такие обвинения отрицают.

По словам горожан, за время пока на деревьях обрезают ветки, улицы изменились до неузнаваемости. «Вообще ущербно. Некрасиво, портит вид города», – говорит женщина.

Впрочем, есть и те, кому стало лучше без ветвей за окнами. «Хоть пух лететь не будет, а то и на балконе, и в борще, везде тот пух», – считает северодончанка Зинаида.

Обрезают не только тополя – под спил пошли и плодовые насаждения. «Оно же вроде как и шум поглощает, и пыль поглощает. Сейчас по подоконникам, как говорят, чертей рисовать можно», – сказала северодончанка Елена.

Шум поднялся, когда жители узнали от рабочих, что ветви нужны для работы новеньких пеллетных котельных. «Перерабатывается все потом в пеллеты – топливо для котлов. Потом это все будет топиться. Котлы ставят. Вы видели в школах», – объяснил рабочий коммунального предприятия «Зеленое хозяйство» Евгений.

Иногда коммунальщики сушат возможное сырье на солнце. Поэтому на днях произошел пожар.

Сами работники оставляют немало мусора, а это добавляет работы дворникам. «Некогда вверх поднять голову, 6 домов и их надо убрать», – сказал дворник.

В профильном управлении действия своих рабочих называют кронированием. Однако, почему и какие деревья идут под нож – не комментируют. И о пеллетных котельных говорят неохотно. «У меня работа в другом состоит, а не в том, чтобы давать интервью. Я не хочу, чтобы задавали мне вопросы, не хочу», – говорит и. о. начальника Северодонецкого управления жилищно-коммунального хозяйства Константин Потапкин.

Жители считают, что из-за такого обрезания деревьев не будет тени, поэтому город будет страдать от жары. Но так ли это будет на самом деле – покажет следующее лето.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке в объектах образования, культуры, спорта и здравоохранения устанавливаются новые современные блочно-модульные пеллетные котельные.

Источник: ТК «Донбасс»

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