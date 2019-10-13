Яша и Глаша: У передовых позиций бойцов ВСУ на Донетчине живет семья лебедей (Фото)

В Донецкой области недалеко от передовых позиций украинских военных живет семья лебедей, у которой в этом году произошло пополнение. Об этом сообщается на странице в Facebook 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

«Возле одного из подразделений 53 ОМБр воинов вдохновляют ... лебеди! Удивительные птицы давно живут в камышах этого озера, а потому при каждом удобном случае смело показывают: это их дом. Воины также на своей земле, а потому со свободолюбивыми птицами им легко найти общий язык. Выпадет свободная минута: спешат к озеру, посещают, кормят. А называют их просто: Яша и Глаша. Искренние существа сполна благодарят украинских воинов, возвращая любовь сторицей. Прежде всего, вдохновляют своей всепроникающей верностью, неисчерпаемой поддержкой друг друга. Ведь лебедь, как украинский воин, всегда придет на помощь побратиму, защитит слабого, уверенно подставит верное крыло», – говорится в сообщении.

В этом году на озере появились еще трое молодых лебедей. «А это значит, что умиротворение и удивительное спокойствие гарантированы для наших военнослужащих и в дальнейшем. Здесь бойцы после длительных дежурств ночью или тяжелых дневных нарядов отводят душу, глядя на лебедей», – отмечается в сообщении.

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