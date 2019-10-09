НВФ на Донбассе обстреляли район разведения сил в Золотом из миномета калибра 82 мм

В течение текущих суток пророссийские незаконные вооруженные формирования (НВФ) 17 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе в нарушение Минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

В частности, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 8 обстрелов:

вблизи Новолуганское по направлению неподконтрольного украинской власти Доломитного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

дважды в районе Золотого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Золотого по направлению неподконтрольного украинской власти Первомайска – обстрелян участок разведения сил и средств из миномета калибра 82 мм;

вблизи Майорска по направлению «Шахта 6-7» – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Крымского – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Авдеевки по направлению неподконтрольной украинской власти Яковлевки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

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