Шпионил для Украины: В России суд приговорил 72-летнего пенсионера к 12 годам тюрьмы

В Ростовской области (Российская Федерация) суд приговорил 72-летнего жителя приграничного с Украиной пос. Чертково Владимира Моргунова к 12 годам заключения в колонии строгого режима по делу о госизмене, передает российское агентство «Интерфакс».

Так, 72-летнего пенсионера, уроженца поселка Меловое (Луганская обл.), обвинили в государственной измене. По сообщению агентства, слушания проходили в особом порядке. Гособвинение просило для подсудимого 8 лет заключения.

«Приговором Ростовского областного суда от 9 октября 2019 года В. И. Моргунов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, без штрафа, с ограничением свободы сроком на 1 год», – говорится в сообщении на сайте суда.

Согласно информации УФСБ РФ, Моргунова задержали в ноябре 2018 года. При обыске в его доме нашли 10 коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также 2 паспорта на его имя – российский и украинский.

Как утверждает сторона обвинения, Моргунов передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы посредством личных контактов, встречаясь в условленных местах на украинской стороне. По выводам следствия, «зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также информация в отношении дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны государственной границы РФ».

Как сообщают российские СМИ, защита не будет обжаловать приговор. Об этом заявил адвокат обвиняемого.

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