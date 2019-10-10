Пятилетняя программа Кабмина: Какие «сюрпризы» готовит переселенцам новое правительство

Чуть больше недели назад новое правительство Алексея Гончарука опубликовало свою программу действий. Причем, не на год, как это обычно делается в Украине, а сразу на 5 лет.

Ожидаемо документ привлек довольно большое внимание переселенцев и жителей неконтролируемых Украиной территорий. Причина такого повышенного внимания банальна. С предыдущим правительством Владимира Гройсмана и у внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), и у жителей неподконтрольного Донбасса были довольно сложные и натянутые отношения. Мягко говоря.

«Дары» «папередников»

Прежнее правительство откровенно невзлюбило эти две категории украинцев и сделало все возможное (и даже больше), чтобы максимально осложнить им жизнь. За примерами далеко ходить не нужно. Оно сделало невозможным получение пенсий и социальных выплат этими категориями населения без регистрации (на территории, контролируемой Украиной) и получения справки ВПЛ.

Оно ввело жесткую и весьма спорную с точки зрения закона систему контроля за этими выплатами, включая: регулярные проверки ВПЛ по месту проживания, контроль за перемещением переселенцев за пределы страны и за линию разграничения, сроки пребывания на неконтролируемой Украиной территории, верификацию выплат и идентификацию их получателя и т.д. Причем, оно воспользовалось всем этим, чтобы лишить выплат большое количество людей в целях… экономии бюджетных средств.

Именно оно остановило погашение долгов по пенсиям переселенцам и, несмотря на постоянные обещания, так и не разработало механизм, который бы позволил эти долги снова погашать. При этом, оно игнорировало львиную долю судебных решений, вынесенных в пользу ВПЛ по этому поводу. Как, впрочем, и по другим поводам.

Во многом благодаря ему, программы, направленные на решение жилищных проблем переселенцев, долгое время просто отсутствовали, а затем, когда все же заработали, стали похожи, скорее, на рекламную кампанию правительственных чиновников, чем на реальный механизм решения проблемы.

Реально не решалась и другая проблема – компенсации за уничтоженное или поврежденное жилье в зоне АТО.

Серьезной проблемой для ВПЛ является безработица. Согласно очередному отчету Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ), в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил… 48%, из которых самозанятых – 2%. (в конце 2018-го трудоустроенных было 44%). Также в первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов.

Примечательно, что согласно данным МОМ, отсутствие официального трудоустройства лидирует в причинах приостановления выплат ВПЛ с результатом 19% от общего количества.

И т.д., и т.д.

В огороде бузина, а в программе…

Новое правительство могло бы существенно облегчить бремя переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса, отменив или облегчив условия, созданные предыдущим правительством. Тем более, что в новом правительстве неоднократно заявляли, что хотят и готовы это сделать. Причем, в этом их стремлении их всячески поддерживали депутаты Верховной Рады и новый президент.

«Главная проблема – привязка выплат к справке ВПЛ. Она заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать сюда для получения определенных услуг. Мы должны обеспечить права пенсионеров, которые не могут приехать на подконтрольные территории», – к примеру, не так давно заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Оксана Коляда.

Это заявление несколько сгладило впечатление, сложившееся после ликвидации (по сути) новым правительством профильного министерства (МинВОТ), занимавшегося проблемами переселенцев и жителей неподконтрольных территорий. Его присоединили к министерству ветеранов, которое возглавила министр, которая сама призналась, что «решение об объединении министерства по делам ветеранов и МинВОТ было для нее неожиданным, потому что ее делегировали ветераны исключительно на должность министра по делам ветеранов». В смысле, что она не вполне в теме переселенцев, их проблем и механизмов их решения…

Кстати, в программе правительства нет ни слова об отмене привязки справки ВПЛ к пенсионным и социальным выплатам. Вообще. Однако, не будем забегать…

Итак – программа правительства на следующую пятилетку. Это больше, чем заявления и устные обещания. Это то, что в правительстве на самом деле хотели бы и намерены сделать. Или, хотя бы, попытаться.

К большому удивлению, в программе сами переселенцы упоминаются мимоходом, а их главные проблемы либо обходятся молчанием, либо упоминаются максимально неконкретно.

О жилье

Так, для ВПЛ правительство намеревается и обещает «создать условия» для получения льготных кредитов на покупку жилья, а также получения ими временного жилья. Что подразумевается под словами «создать условия», не уточняется. А так как никакой конкретики по тому поводу в программе нет, то словосочетание на деле может означать все, что угодно.

Как известно, проблемы с жильем подавляющее число переселенцев уверенно ставит на первое место в перечне своих главных проблем. Сейчас в Украине действует общенациональная программа «Доступное жилье» и 24 региональные и муниципальные жилищные программы, в которым могут участвовать переселенцы. ВПЛ, по совместительству являющиеся еще и участниками АТО, имеют возможность участвовать еще в 60 аналогичных программах.

Однако, как уже было сказано, результаты работы всех этих программ смехотворны. Так, по всем этим программам за январь-август нынешнего года получили (временное!) жилье 14 семей ВПЛ и 100 семей участников АТО. Что же касается программы «Доступное жилье», то в этом году она еще не работала ни дня…

«Главное препятствие на пути полноценной реализации комплекса жилищных программ – неудовлетворительное финансирование из госбюджета. Работающие механизмы есть, – осталось изменить позицию государства», – сообщил не так давно глава Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.

То есть, необходимо просто увеличить финансирование этих программ.

Примечательно, что около месяца назад переселенцы-участники АТО встретились с президентом Владимиром Зеленским и договорились о разработке программы по обеспечению их жильем. «Президент пообещал дать сигнал соответствующим министерствам», - сообщил по итогам встречи глава общественного движения участников АТО и граждан с временно оккупированной территории Вячеслав Серпокрылов.

Перспективы переселенцев, не участников АТО, в том смысле остались весьма туманными. Впрочем, и участникам радоваться еще слишком рано. В программе правительства по жилью ВПЛ никакой конкретики. Вообще.

«Президент Владимир Зеленский инициировал государственные программы восстановления Донбасса и обеспечения жильем ВПЛ. Помощник президента Андрей Ермак, заявил, что рабочую группу по подготовке программы восстановления Донбасса возглавляет премьер Алексей Гончарук. Алексей Гончарук заявил, что восстановление Донбасса — приоритет для президента. В программе - ни слова о двух тих программах. В проекте бюджета на 2020 год на восстановление Донбасса – 0 государственных денег», – поделился своими впечатлениями глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Обещать то, что… уже есть

Зато в программе обещают опять же «создать условия» для упрощения доступа к административным услугам для переселенцев и тех, кто живет на неконтролируемых территориях. Речь об упрощении, связанном с документами для жителей НКТ.

Как известно, сейчас в Украине только через суд можно легализовать свидетельства о рождении и смерти, полученные в «ДНР» и «ЛНР». Правительство обещает сделать эту схему административной и внесудебной. Остальные документы «республик» не признаются (бывают эпизодические исключения, но тем не менее). Тут перемен даже не обещают.

Также. «Усовершенствуем механизмы, связанные с получением документов о гражданстве, образовании соответствующего уровня. Также мы создадим соответствующие условия для поступления в учебные заведения граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины», – обещает правительство в своей программе.

И это странно. По данным Министерства образования, в 2019 году право на льготное поступление в вузы уже имеют лица, проживающие на неподконтрольной территории (не зарегистрированные как ВПЛ) или переселившиеся из нее после 1 января 2019 года. Что бы то значило?

Вообще, нетрудно заметить, что «создадим условия» – довольно популярное выражение в документе. Возможно, потому, что в нем нет почти никакого конкретного смысла – ни сроков реализации, ни механизмов достижения упоминаемых целей. Поэтому с тем, что именно и как именно будет усовершенствовано, никакой ясности нет. Как и ответственности за неисполнение.

Об ослаблении блокады и пенсиях жителям Донбасса

А тем временем Владимир Зеленский несколько дней назад подписал Указ №738/2019 «О неотложных мерах по созданию условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области и соответствующих контрольных пунктах въезда/выезда». Это уже назвали «упрощением въезда и выезда, а также перемещения товаров на неконтролируемые территории и из них». И даже – ослаблением блокады.

А между тем, документ звучит так: «Кабинету Министров безотлагательно… принять меры по проработке вопросов об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий, а также организации предоставления на контрольных пунктах въезда/выезда, на которых осуществляются меры контроля въезда/выезда лиц, транспортных средств и товаров, перемещаемых на временно оккупированных территориях и с таких территорий, медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения».

Прочитав программу правительства совсем нетрудно себе представить реакцию правительства, а-ля – «меры к проработке вопроса приняты».

Что касается жителей неподконтрольного Донбасса и их пенсионных и социальных выплат. В программе и об этом нет ни слова. «Вопрос относительно дальнейших планов нашего министерства по урегулированию вопроса выплаты пенсий жителям оккупированных территорий обсуждался в рамках стратегических сессий с министрами в рамках подготовки программы действий правительства. Ответ на вопрос пенсий можно будет получить только после того, как будет сформирована общая правительственная политика по работе с временно оккупированными территориями. Выплата или невыплата пенсий - это достаточно техническая вещь. Принято политическое решение – есть выплата пенсий, не принято – нет выплаты», – заявила министр социальной политики Юлия Соколовская. И добавила, что вопрос выплаты долгов по пенсиям, это «также вопрос общей правительственной стратегии».

Все это позволяет сделать два вывода. Начнем с плохого – ощутимых перемен к лучшему не будет. И закончим хорошим – ощутимых перемен к худшему не будет. Видимо, правительство постарается вообще ничего не трогать руками без крайней необходимости…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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