Чучела, собаки и коты: В «ДНР» рассказали о правилах ввоза

На неподконтрольную украинской власти территорию Донецкой области без ветеринарного свидетельства и разрешения на ввоз допускается не более двух животных. Об этом сообщает «агроминистерство ДНР», пишут сегодня, 10 октября, местные интернет-ресурсы.

Так, согласно соответствующему «постановлению совмина ДНР», допускается ввоз следующих товаров:

чучел всех видов животных и рыб или их фрагментов, прошедших полную таксидермическую обработку, – при представлении документов, подтверждающих их приобретение в розничной сети;

собак и кошек, перевозимых физическими лицами для личного пользования, в количестве не более 2 голов, – при предоставлении международного ветеринарного паспорта (карантинирование в данном случае не требуется);

пищевых продуктов животного происхождения до 10 кг включительно в заводской упаковке, ввозимых физическими лицами для личного пользования – при условии благополучия в эпизоотическом отношении государства производителя и государства вывоза указанных продуктов.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!