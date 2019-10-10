В «ДНР» назвали количество детей-сирот

За 9 месяцев 2019 года в «ДНР» усыновлены 32 ребенка, 352 переданы под опеку, 2 – устроены в приемную семью. Об этом заявила «директор государственной службы по делам семьи и детей» Светлана Майборода, передает пресс-служба «минсоцполитики».

Как утверждает Майборода, «всего в республике усыновлены 288 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения». «На территории ДНР проживает 4031 ребенок-сирота и ребенок, лишенный родительского попечения. Из них на полном государственном обеспечении в учреждениях пребывают только 776 детей, остальные дети воспитываются в семьях граждан», – уверяет «чиновница».

По ее словам, в семьи забирают также группы детей из братьев и сестер. «За период с января по сентябрь 2019 года усыновлено 5 семейных групп из 2 детей. Всего в республике уже усыновили 29 семейных групп детей», – сообщила Майборода.

Как сообщалось ранее, в «Л-ДНР» усыновителями могут стать только лица, проживающие в «республиках». Первый факт усыновления в «ДНР» зафиксирован 19 июля 2015 года. В «ДНР» усыновители получают единоразовую материальную помощь в размере 20 640 руб. (около 8 800 грн по местному курсу валют), которая выплачивается на каждого усыновленного ребенка. Эта сумма аналогична пособию при рождении ребенка.

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